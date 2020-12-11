كوارث لبنان وإفساد مجلسه النيابي

2020/12/11 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أشهر، بات السياسيون اللبنانيون يتجنّبون التواجد في الأماكن العامة، مهما كانت طبيعتها، خوفاً من أن تعترضهم مجموعات ناشطة منبثقة من "ثورة 17 أكتوبر"، بعدما ذاق زملاؤهم "مرّ المواجهة" المصوّرة

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