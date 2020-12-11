2020/12/11 | 17:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).