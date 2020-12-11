2020/12/11 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رأى النائب برهان المعموري، الجمعة أن عدم استقرار سعر العملة سيؤدي إلى إرباك السوق ويزعزع الثقة بالاقتصاد الوطني.

وقال المعموري في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (11 كانون الأول 2020)، "تشهد أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عدم استقرار واضح في السوق، بينما نلاحظها ثابتة في مزاد بيع العملة، وهو ما يشير إلى مضاربات جشعة تقوم بها جهات لاتريد خيراً للعراق وأهله".

وأضاف المعموري ان "الفارق الكبير بين السعر الرسمي للدولار وبين ما يتم تداوله في الاسواق المحلية أربك السوق وأثار مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وهو ما يسبب عبئاً جديداً على الفرد العراقي".

ودعا إلى "إعادة النظر بمزاد العملة ومراقبة أسعار الصرف في الاسواق المحلية ومعاقبة كل من يتلاعب بسعر العملة بعقوبات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني الذي يعاني كثيراً نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجة في إدارة الملف المالي للبلاد".

للمزيد: المستشار المالي يحدد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة الخدمات النيابية يفسّر أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة الخدمات النيابية يفسّر أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).