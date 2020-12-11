2020/12/11 | 17:57 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر اعلامي بان القوات الامنية اعتقلت كادر قناةى NRT الكردية اثناء تغطية التظاهرات اليوم في السليمانية واكد المصدر ان الاعلاميين بالكاد استطاعوا الفرار من التظاهرات حفاظا على ارواحهم من القنابل المسيلة والاعتقال .



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل ..اعتقال كادر NRT الذي كان يغطي تظاهرات السليمانية 7 SKY TV.

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