ابعدوا الـ 4G عن سياساتكم … علي الزاهد

2020/12/11 | 17:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب علي الزاهد – مدير شركة زين العراق

الفرق بين مانصرح به في الاعلام وبين مايصرح به بعض السياسين هو اننا نطرح حقائق مبنية على بيانات بأمكان اي شخص التحقق منها.

خدمة الانترنت واسعارها مثلا، نحن مجبرون على شرائها من وزراة الاتصالات.



ابعدوا ال 4G عن سياساتكم

الفرق بين مانصرح به في الاعلام وبين مايصرح به بعض السياسين هو اننا نطرح حقائق مبنية على بيانات بأمكان اي شخص التحقق منها.

خدمة الانترنت واسعارها مثلا، نحن مجبرون على شرائها من وزراة الاتصالات.

ابعدوا ال 4G عن سياساتكم pic.twitter.com/YPAPhZtHUI

— ali.alzahid (@alzahid_ali) December 7, 2020

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