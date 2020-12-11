الغاء عقوبة لاعب القاسم بسب تشخيص خاطئ من الحكم

2020/12/11 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، إلغاء عقوبة لاعب القاسم كرار عبد ياسر.

وقال الامين العام للتطبيعية محمد فرحان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “بناءً على التظلم الذي تقدمَ به نادي القاسم بخصوص حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الفريق “كرار عبد ياسر ” امام القوة الجوية في الجولة السابعة من دوري الكرة الممتاز، تقررَ رفع عقوبة حالة الطرد عن اللاعب غير المخالف بسبب التشخيص الخاطئ لحكم المباراة”.

وأضافَ فرحان “تمت مناقشة التظلم الذي تقدم به نادي القاسم مع لجنة الحكام التي شخّصت الحالة بدقة ووجدت ضرورة العمل على تصحيحه، ونيل كل لاعب ما يستحقه، ووفقا للقانون تقرر رفع العقوبة عن اللاعب (كرار عبد ياسر) الذي يحمل الرقم ( 91 )، فيما تكون العقوبة الانضباطية وهي الطرد الى اللاعب المخطئ، وهو (كرار نور) الذي يحمل الرقم (٤)”.



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