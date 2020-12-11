وزير التخطيط: زيارة الوفد العراقي إلى مصر حققت خطوات متقدمة

2020/12/11 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغذاء والدواء الأميركية توصي باستخدام لقاح فايزرأوصت الهيئة الاستشارية الرئيسية لإدارة الغذاء والدواء الفدرالية الأمريكية (FDA) بالموافقة على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ضد فيروس كورونا.

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