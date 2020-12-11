السيد عمار الحكيم: نعبر عن تضامننا مع أبناء شعبنا في كل مكان ومطالبتهم بتصحيح الأوضاع

2020/12/11 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عبر رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، عن تضامنه مع أبناء الشعب المطالبين بتصحيح الأوضاع.

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