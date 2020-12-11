الولايات المتحدة ستمنح الترخيص للقاح فايزر في الأيام المقبلة

2020/12/11 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}قال وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، الجمعة، إن موافقة الولايات المتحدة على اللقاح التجريبي ضد covid-19 من شركة فايزر يجب أن تصدر في غضون أيام

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