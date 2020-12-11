رئيس نادي النفط عن الازمة المالية: الحال لن يستمر

2020/12/11 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد رئيس النادي حسين طالب على ضرورة الأسراع بتذليل الصعوبات التي تواجه فريق كرة القدم.

وقال طالب خلال زيارة الفريق ولقاء لاعبي كرة القدم في الوحدة التدريبية بحسب بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فريق كرة القدم يمثل واجهة النادي ونتائجه في المواسم الاخيرة محط احترام متابعي كرة القدم”، مشيرا الى “تأثير الازمة المالية على مسيرة الفريق في الموسم الحالي”.

واوضح ان “الحال لن يستمر وسيكون له حلول سريعة خلال الايام القليلة القادمة وطالب اللاعبين بتقديم افضل المستويات والتقدم في جدول الترتيب واعدا اياهم بضمان حقوقهم المادية وان الادارة ستعمل جاهدة على توفير افضل السبل لخدمة لاعبي الفريق”.

يذكر ان لاعبي النفط لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.



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