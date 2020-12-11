تقرير: 'مؤشرات مقلقة' في العراق تدخل الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى

2020/12/11 | 18:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

287 مشاهدة

دیجیتال میدیا إن آر تي

أفاد تقرير لموقع "الحرة"، الجمعة، بان الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى نظرا لمجموعة عوامل ومؤشرات مقلقة في العراق "تجعل من الحكمة أن يكون هناك موقف دفاعي قوي".

وبحسب التقرير الذي اطلع عليه "دیجیتال میدیا إن آر تي" اليوم، (11 كانون الاول 2020)، فان البنتاغون قلق من أن طهران قد تستغل الانتقال الرئاسي وانسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى الأولى لقتل سليماني، وتشن هجمات.

وفيما يلي نص التقرير كما جاء:-

كشف مسؤول عسكري بالجيش الأميركي لموقع "بوليتيكو" أن الجيش في حالة تأهب قصوى ويعزز قواته في الشرق الأوسط للرد على هجوم إيراني محتمل.

وقال المسؤول إن البنتاغون يراقب عن كثب مؤشرات مقلقة عن استعدادات لهجمات محتملة من الميليشيات الإيرانية في العراق.

وخلال الساعات الماضية، حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز B-52، الخميس، فوق الخليج العربي، وسط تصاعد التوترات بين الطرفين، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز" عن تصريحات مسؤولين عسكريين أميركيين.

واستغرقت مهمة الطائرتين العملاقتين، طبقا لتقرير نشرته الصحيفة الأميركية، نحو 36 ساعة ضمن رحلة ذهاب وإياب، بعدما انطلقتا من مطار "باركسدال" بولاية لويزيانا الأميركية.

وتعتبر هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات أميركية بتنفيذ رحلات طويلة المدى قرب الحدود الجوية الإيرانية.

وأكد المسؤول العسكري، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الخطوات تهدف إلى ردع إيران عن اتخاذ أي إجراء عدواني ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في المنطقة.

وأشار إلى أن البنتاغون قلق من أن طهران قد تستغل الانتقال الرئاسي وانسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى الأولى لقتل سليماني، وتشن هجمات.

وقال "كل هذه عوامل تجعل من الحكمة أن يكون هناك موقف دفاعي قوي في المنطقة الآن"، مشددا على أن التحركات "ليست هجومية بطبيعتها"، وتابع "لا توجد خطة هنا للعمل، هناك خطة لتصوير موقف دفاعي قوي من شأنه أن يوقف أي خصم محتمل".

وذكر قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكنزي، في بيان "على الخصوم المحتملين أن يفهموا بأنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان (مقارنة بالولايات المتحدة)".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: 'مؤشرات مقلقة' في العراق تدخل الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: 'مؤشرات مقلقة' في العراق تدخل الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).