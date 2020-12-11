واشنطن تكشف عن

2020/12/11 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها تعتقد أن جنودا إريتريين دخلوا منطقة تيغراي الإثيوبية حيث تقوم أديس أبابا بعملية عسكرية كبيرة وطالبت بسحبهم.

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