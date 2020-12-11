عاجل …اطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية بعد اعتقالهم اليوم في السليمانية

2020/12/11 | 18:28 - المصدر: سفن سكاي

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عاجل …اطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية بعد اعتقالهم اليوم اثناء تغطية التظاهرات في السليمانية

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