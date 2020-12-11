2020/12/11 | 18:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أفادت تقارير رياضية برغبة المسؤولين في يوفنتوس الإيطالي في استغلال شعور لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا بعدم شعوره بالراحة مع "الشياطين الحمر"، وذلك لتقديم صفقة "تبادلية" بين اللاعب الفرنسي، ومهاجم "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يقرر التخلص من رونالدو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يقرر التخلص من رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).