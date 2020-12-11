ماكرون يبين موقوفه من عقوبات انقرة

2020/12/11 | 18:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، واعتبرها تعبيرا عن رفض الاتحاد لزعزعة الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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