ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

2020/12/11 | 18:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس تقديرات المحللين في القراءة الأولية لشهر ديسمبر/كانون الأول.

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