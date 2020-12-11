برئاسة النجار.. لجنة حكومية لمتابعة الشركة العامة للحديد والصلب والنهوض بعملها

2020/12/11 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، لجنة لمتابعة الشركة العامة للحديد والصلب والنهوض بعملها، فضلا عن تفعيل الرؤية المستقبلية للمؤسسة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (11 كانون الاول 2020)، إنه "استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تأليف لجنة للنهوض بواقع الشركة العامة للحديد والصلب، وإكمال مشروع تأهيل معامل الشركة وتفعيل الرؤية المستقبلية لها.

وأضاف أن "اللجنة يترأسها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار"، مشيرا إلى أن "اللجنة تضم في عضويتها الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن والمدير العام للشركة العامة للحديد والصلب".

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