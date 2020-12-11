2020/12/11 | 18:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مهاجم منتخبنا الوطني السابق ورئيس نادي الجامعة الحالي يونس محمود ضرورة الاسراع في انتخاب مكتب تنفيذي يدير مهام اتحاد كرة القدم ليحل محل الهيأة التطبيعية.

وقال محمود في تصريح خص به 7Sky : لايوجد خارطة طريق واضحة لمستقبل الكرة العراقية بسبب عدم وجود مكتب تنفيذي منتخب يستطيع رسم سياسة مستقبل اللعبة في العراق.

واضاف محمود : ان عمل التطبيعية جيد لكنهم مقيدون ولايستطيعون رسم خطة بعيدة الامد بسبب كونها هيأة مشكلة من قبل الفيفا لأدارة وضع الكرة في العراق بشكل مؤقت ومحددين بمهام معينة وملزمين بوقت قصير.

واختتم محمود حديثه قائلاً : على التطبيعية ان تراعي اوضاع الاندية وظروفها بشكل اكبر , واتمنى ان يتكاتف الجميع وان نتعاون من اجل العبور بالرياضة العراقية الى بر الامان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يونس محمود : المستقبل مبهم , ولابد من الاسراع في انتخاب مكتب تنفيذي يدير شؤون الكرة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود : المستقبل مبهم , ولابد من الاسراع في انتخاب مكتب تنفيذي يدير شؤون الكرة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود : المستقبل مبهم , ولابد من الاسراع في انتخاب مكتب تنفيذي يدير شؤون الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).