2020/12/11 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقيمت، اليوم الجمعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، احتفالية (هنا العراق)، تزامناً مع الذكرى الثالثة للانتصار على داعش الإرهابي، فيما شهدت الاحتفالية انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، انه “بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أقيمت اليوم الجمعة، احتفالية (هنا العراق)، تزامناً مع الذكرى الثالثة للانتصار على داعش الإرهابي، وتحرير مدننا العزيزة، واحتفالات شعبنا وقواتنا الأمنية بهذه المناسبة العظيمة”.

واضاف البيان، ان “الاحتفالية شهدت انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي، التي تعنى بالحفاظ على التراث العراقي، والهوية الوطنية لعراقنا الحبيب بكل مكوناته وأطيافه”.

وجدد الكاظمي، خلال الاحتفالية، “التهاني للشعب العراقي ولكافة تشكيلات قواتنا البطلة، بذكرى النصر على الإرهاب، وأن يشهد بلدنا مزيدا من الأمن والاستقرار وينعم أبناؤه بحياة تليق بتضحياتهم الكبيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور الكاظمي.. انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور الكاظمي.. انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).