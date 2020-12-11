2020/12/11 | 19:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكبرياء البشري في مواجهة الطبيعة فمن المنتصر؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكبرياء البشري في مواجهة الطبيعة فمن المنتصر؟) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكبرياء البشري في مواجهة الطبيعة فمن المنتصر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).