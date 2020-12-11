الكاظمي يحضر احتفالية ( هنا العراق) تزامنا مع ذكرى النصر على داعش الإرهابي

2020/12/11 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، احتفالية (هنا العراق) تزامنا مع ذكرى النصر على داعش الإرهابي.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) انه "بحضور رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، أقيمت اليوم، احتفالية (هنا العراق)، تزامناً مع الذكرى الثالثة للانتصار على داعش الإرهابي، وتحرير مدننا العزيزة، واحتفالات شعبنا وقواتنا الأمنية بهذه المناسبة العظيمة".

وأضاف، البيان، أن "الاحتفالية شهدت انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي، التي تعنى بالحفاظ على التراث العراقي، والهوية الوطنية لعراقنا الحبيب بكل مكوناته وأطيافه".

وجدد الكاظمي، خلال الاحتفالية، التهاني للشعب العراقي ولجميع تشكيلات قواتنا البطلة، بذكرى النصر على الإرهاب ، وأن يشهد بلدنا مزيدا من الأمن والاستقرار وينعم أبناؤه بحياة تليق بتضحياتهم الكبيرة".

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