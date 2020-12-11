2020/12/11 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}قالت منظمة الصحة العالمية إن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات "كوفيد-19" متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تترك متابعة اعراض لقاح كورونا للحكومات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تترك متابعة اعراض لقاح كورونا للحكومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).