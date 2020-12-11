سامسونغ تعلن عن تلفاز متطور وكبير يدعم تقنيات MicroLED!

2020/12/11 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}كشفت شركة سامسونغ عن جهاز تلفاز ذكي ومتطور، يعتبر أكبر تلفاز تطوره ليعمل بتقنيات microled.

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