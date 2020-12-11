2020/12/11 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن تأليف لجنة للنهوض بواقع الشركة العامة للحديد والصلب.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إنه "استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الوزراء" العراقي يشكل لجنة للنهوض بواقع شركة الحديد والصلب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الوزراء" العراقي يشكل لجنة للنهوض بواقع شركة الحديد والصلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).