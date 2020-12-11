دول عربية وفرت لقاح كورونا “مجاناً”… الاستيراد من مصادر مختلفة

2020/12/11 | 19:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دول عربية عن خطط لتوزيع لقاح كورونا على سكانها مجانا، بعد أن أقرت حكوماتها استخدام لقاحات من مصادر مختلفة.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية بيانا، مساء الخميس، جاء فيه أنه “سيتم توفير لقاح آمن مجانا لجميع المواطنين والمقيمين داخل البحرين”.

وتنوي البحرين تلقيح كل من بلغ 18 عاما فأكثر من خلال 27 مؤسسة صحية، على أمل الوصول لمعدل تلقيح 10 آلاف شخص في اليوم الواحد، بحسب تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

وكانت البحرين أعلنت قبل أسبوع أنها الدولة الثانية حول العالم، التي منحت تصريح طارئ لاستخدام لقاح فايزر، فيما كانت المملكة المتحدة هي أولى الدول.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية بأنها أقرت لقاح فايزر، وذلك حتى يتسنى للسلطات السعودية استيراد واستخدام اللقاح.

وقالت السعودية إن الموافقة جاءت بناء على البيانات المقدمة من شركة فايزر، والتي تقول إن نسبة فعالية اللقاح وصلت إلى 95 بالمئة.

وأفادت “أسوشيتد برس”، أن الطقس الدافئ في الشرق الأوسط يعتبر تحديا رئيسيا تواجهه شركة “فايزر”، حيث يتطلب اللقاح تخزين وشحن في درجات حرارة شديد البرودة، تبلغ حوالي 70 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن المقرر أن توضح وزارة الصحة السعودية خطة توزيع اللقاح، على سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

وأشارت “أسوشيتد برس”، إلى أن مصر قد حصلت على الشحنة الأولى من اللقاح الصيني “سينوفارم”، الخميس، قادما من دولة الإمارات.

وقد أكد وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بمنح لقاح كورونا للمصريين مجانا، مشيرا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات مؤخرا تسجيلها رسميا للقاح شركة “سينوفارم” الصينية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86 في المئة.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة الصحة تعاقدت مبدئيا لاستيراد نحو مليون جرعة من لقاح فايزر، ومليون و700 ألف جرعة من موديرنا، و3 ملايين جرعة من “أكسفورد-أسترازينيكا”.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مؤخرا، إنها تأمل أن تتلقى اللقاحات في الربع الأول من العام المقبل وتطمح لاستهداف تلقيح ما بين 20 إلى 25 بالمئة من سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من عشرة ملايين نسمة.

أما في المغرب والجزائر، فقد أعلنت السلطات اعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا، لجميع المواطنين.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة منذ أيام، أنها حجزت نحو مليوني لقاح من إنتاج شركة فايزر الأميركية، يتوقع وصولها في الربع الأول من 2021.

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