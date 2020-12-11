2020/12/11 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، احباط هجوم داعشي على قرية محررة شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي هاجم اطراف قرية الاصلاح في ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) باسلحة القنص عن بعد ثم اطلق 6 قذائف هاون ما اسفر عن اصابة مدني وامراة بجروح واللحاق اضرار ببعض الدور”.واضاف التميمي،ان” قوات امنية مشتركة انتشرت في محيط واطراف قرية الاصلاح والوضع مؤمن حاليا فيما بدات قوة عسكرية بتمشيط للبساتين المحيطة بالقرية لتعقب خلايا داعش الارهابي التي هربت الى العمق”.وتعد الاصلاح من اكثر قرى ديالى تعرضا لهجمات داعش خلال العام الجاري بسبب موقعها القريبة من زور شيخ بابا الذي يضم خلايا التنظيم الارهابي”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط هجوم داعشي على” الاصلاح” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط هجوم داعشي على” الاصلاح” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).