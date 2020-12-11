إردوغان يشعل غضب إيران بقصيدة ويدفعها لاستدعاء السفير التركي

2020/12/11 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة "الخطأ" الذي ارتكبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتلاوته قصيدة تتضمن دلالات على أن المناطق الشمالية الغربية الإيرانية هي جزء من أذربيجان.

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