2020/12/11 | 19:30 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدعو قسم الإعلام والإتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة وسائل الإعلام لحضور الاحتفالية التي تُقيمها الوزارة بالتعاونِ مع رابطة المصارف العراقية للإعلان عن دعمِ ورعاية أندية أربيل وزاخو والديوانية والسماوة والقاسم والنجف والناصرية والشطرة، وذلك في تمامِ الساعةِ السادسة مساءً من يوم غد السبت على قاعة فندق عشتار غراند كريستال (شيراتون سابقًا) في العاصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة تعقد مؤتمراً صحفياً يوم غد السبت للاعلان عن رعاية رابطة المصارف العراقية لعدد من اندية المحافظات first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة تعقد مؤتمراً صحفياً يوم غد السبت للاعلان عن رعاية رابطة المصارف العراقية لعدد من اندية المحافظات) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة تعقد مؤتمراً صحفياً يوم غد السبت للاعلان عن رعاية رابطة المصارف العراقية لعدد من اندية المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).