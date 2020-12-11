هجوم بالقذائف الصاروخية والقناصة يخلف جريحين في إحدى قرى ديالى (صور)

2020/12/11 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شن عناصر ينتمون الى تنظيم داعش، مساء الجمعة، هجوماً بالقذائف الصاروخية وآخر باستخدام القناصة على إحدى القرى بناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني في حديث لـ"ناس"، (11 كانون الاول 2020)، إن "عناصر من داعش استهدفوا قرية الاصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى بخمس قذائف هاون".

وأضاف أن "عناصر التنظيم عادوا لاستهداف القرية بواسطة القنّاصة، ما ادى الى اصابة شخص اربعيني وامرأة خمسينية بنيران القناص".

وحصل "ناس"، على صور للاضرار التي خلفها سقوط القذائف الصاروخية.

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