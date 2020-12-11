كوفيد-19 يجبر مطار هيثرو في لندن على الحد من طاقته التشغيلية حتى نهاية 2021

2020/12/11 | 19:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن مطار هيثرو في لندن، أن المبنى رقم 4 سيظل مغلقًا حتى نهاية العام القادم، بسبب انخفاض عدد الركاب الناتج عن جائحة كوفيد-19.

هبوط في عدد الركابأوضح مركز غرب لندن إن أعداد الركاب انخفضت 88% الشهر الماضي عن نوفمبر 2019، بسبب استمرار القيود المفروضة على السفر والقيود المفروضة على الحركة لخفض معدلات الإصابة بالفيروس، في جميع أنحاء إنجلترا.وأضاف أن “747 ألف شخص فقط استخدموا المطار فى نوفمبر، كما أن حجم البضائع انخفض بدوره على أساس سنوي”.جاء في البيان، أنه “بناء على التوقعات الحالية والانخفاض المستمر في عدد الركاب، تم اتخاذ القرار ببقاء مبنى الركاب رقم 4 غير مشغّل حتى نهاية 2021”.قد أغلق هيثرو المحطة 3 في أبريل / نيسان، ومبنى الركاب 4 في مايو / أيار، وتحويل جميع الرحلات إلى المحطتين الثانية والخامسة.التسوق المعفى من الضرائبتبتغي إدارة هيثرو، تخفيض الضرائب على أسعار الأعمال الكاملة لجميع مطارات بريطانيا، وإلغاء خطط “إنهاء التسوق المعفى من الضرائب للمسافرين الدوليين من 1 يناير / كانون الثاني”.قد وصف الرئيس التنفيذي للمطار، جون هولاند كاي، خطط إنهاء التسوق المعفى من الضرائب، بأنه “بمثابة جرس الموت للشركات المتعثرة في مجال الضيافة التي تعتمد على السياحة”.وقال إنه “من المحتمل أن يؤدي إلغاء التسوق المعفى من الرسوم الجمركية إلى فقدان ألفَى وظيفة فى مطار هيثرو وحده”.أضاف: “يتعين على الحكومة مساعدة قطاع الطيران على البقاء، وتطوير الطرق لشركائنا التجاريين الرئيسيين، وجذب الشركات والسياح للمجيء إلى بريطانيا لإنفاق أموالهم”.في ظل انتشار كوفيد-19قبل الأزمة الصحية العالمية، كان مطار هيثرو أكبر مطار في أوروبا ولكنه خسر منذ ذلك الحين الأعمال التجارية إلى مراكز أخرى بما في ذلك باريس شارل ديغول.كما أدخلت هيثرو اختبار فحص الكشف عن كوفيد-19، للركاب قبل المغادرة، مع شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، فيرجن أتلانتيك، أميريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، كتجربة لإنهاء الحجر الصحي.لندنبريطانياسوق خدمات الطيرانشركات الطيرانحزمة إنقاذكوفيد-19قيود السفر

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