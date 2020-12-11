2020/12/11 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة حشد بمحافظة الانبار ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر التنظيم الاجرامي بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة جزيرة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلاله من اعتقال ابرز عناصر ارهابي داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته ، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة اماكن بقية الارهابين ، موضحا ان” المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال “داعشي” بعملية دهم وتفتيش شرقي الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال “داعشي” بعملية دهم وتفتيش شرقي الفلوجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).