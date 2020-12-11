المئات يتظاهرون في كردستان العراق تنديدا بـ

2020/12/11 | 19:42 - المصدر: فرانس 24

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تجمع المئات أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق الجمعة، احتجاجا على "فساد" السلطات وللتنديد بالأزمة المعيشية الخانقة التي يتهمون السلطات بالتسبب بها.



وحاول المتظاهرون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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