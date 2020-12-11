أمريكا :هل يفي الديمقراطيون بوعودهم - حازم كويي

2020/12/11 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي صَوتَ مايقارب 80 مليون أمريكي لجو بايدن،حيث كان تصويتاً ضد نفاق دونالد ترامب الاستبدادي،يمكن فيها للعالم أن يتنفس الصعداء.ألا ان الانتخابات كشفت أيضاً عن شئ يبعث على القلق حيث حصل ترامب على 11 مليون صوت أكثر مما حصل عليه عام 2016،فقد فاز في اوساط مجتمعات تعاني من مشاكل كبيرة حيث البطالة والفقر ولايكاد ان يوجد فيها رعاية صحية ولارعاية للاطفال.ترامب يكذب بلا انقطاع، وربما الكذبة الاكثر جنونا ......





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