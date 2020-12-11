2020/12/11 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني الاصدقاء والرفاق الاعزاء..



نلتقي اليومَ في مناسبة مرور ثلاثة وخمسين عاماً على المسيرة النضالية لجبهتنا الشعبية منذ انطلاقتها في الحادي عشر من ديسمبر 1967 ليس اعتزازاً وفخراً بنضالها ووفاءً لشهدائها الابطال وتحية لأسراها المناضلين فحسب، بل أيضاً نلتقي لكي يكونَ إحياء هذه الذكرى وفاءً وعهداً من كل رفاقنا صوبَ مزيدٍ من الوعي والالتزام الخَلاَّق بالمبادئِ والأهدافِ الوطنية والقومية التقدمية وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة إلى الرفاق والأصدقاء بمناسبة مرور 53 عاما على انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة إلى الرفاق والأصدقاء بمناسبة مرور 53 عاما على انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).