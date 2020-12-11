صناديق الأسهم تجذب 140 مليار دولار في 6 أسابيع متتالية

2020/12/11 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل المستثمرون ضخ الأموال في صناديق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، مع بدء طرح لقاح كورونا.

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