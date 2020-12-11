ايران: لن ندخر أي جهد من أجل وحدة وأمن العراق

2020/12/11 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، ان بلاده لن تدخر أي جهد في المساعدة من أجل وحدة العراق وأمنه واستقراره وتنميته وازدهاره".

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