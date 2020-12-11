الكاظمي يحضر احتفالية انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي

2020/12/11 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقيمت اليوم الجمعة، احتفالية {هنا العراق}، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

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