كتلة التغيير: السلطات تمنعنا من دخول السليمانية.. والتظاهرات تشهد قتلا للأطفال

2020/12/11 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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دیجیتال میدیا إن آر تي

قالت كتلة التغيير في برلمان إقليم كوردستان، الجمعة، ان القوات الأمنية تمنع دخول أعضائها الى محافظة السليمانية، لغرض اللذهاب الى موقع التظاهر، بعد إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال.

جاء ذلك في تصريح لعضو الكتلة، دابان محمد، لوسائل اعلام حكومية تابعها "دیجیتال میدیا إن آر تي" اليوم، (11 كانون الاول 2020)، أوضح فيه، إن "كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كوردستان"، مبينا أنه "ينقصنا سبعة تواقيع من أجل عقد جلسة برلمان كوردستان".

وأضاف محمد، ان "القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية"، مشيرا الى ان "الذهاب الى موقع التظاهر جاء من أجل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات".

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