خارطة طريق الشرطة في الدوري السلوي الممتاز

2020/12/11 | 19:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

وضعتْ قرعة الدوري الممتاز بكرة السلة، التي جرت عصر اليوم الجمعة في العاصمة بغداد، فريق الشرطة باللعبة بمواجهة فريق الحلة في افتتاح المسابقة التي ستنطلقُ في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وبموجب القرعة، فإن سلة الشرطة ستواجه فريق نفط البصرة في الجولة الثانية، وغاز الشمال في الثالثة، ونفط الشمال في الرابعة، والتضامن في الخامسة، على ان يختتم الفريق مواجهاته بلقاء النفط.

على صعيدٍ ذي صلة، تغلبتْ سلة الشرطة اليوم على فريق سنحاريب ١٠٧-٧٤ في أولى مبارياته بمعسكره المقام في دهوك.



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