2020/12/11 | 20:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الإعلام والإتصال الحكومي استقبل وزير الشباب والرياضة، الخميس 10-12-2020، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والإتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب وسفير فلسطين في العراق وعددًا من الشخصيات السياسية الفلسطينية، بهدفِ تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في المجالينِ الشبابي والرياضي.وَرَحب الوزير درجال بهذه الزيارة لما تحملهُ من رسائلٍ مُهمة لبناءِ قواعد الرياضة والاستفادة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوزير درجال يستقبل الرجوب ويبحثان تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين العراق وفلسطين first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوزير درجال يستقبل الرجوب ويبحثان تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين العراق وفلسطين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوزير درجال يستقبل الرجوب ويبحثان تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين العراق وفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).