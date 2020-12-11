16 طعنة في الظهر.. وضرب باستخدام ’بلوكة’: مجهولون يهاجمون متظاهرَين في قلب بغداد!

2020/12/11 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم مجهولون، وسط العاصمة بغداد، متظاهرين اثنين، وأصابوا أحدهما بـ 16 طعنة في الظهر، اما الآخر فقد هوجم بواسطة "بلوكة" على الرأس.

وقال مصدر طبي لـ "ناس"، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، إن "مدينة الطب استقبلت متظاهرين اثنين (محمد رحيم ومحمد جمال)، تعرضا لهجوم عنيف من قبل مجهولين في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، عقب خروجهم من ساحة التحرير".

واوضح المصدر أن "احد المتظاهرين تعرض إلى 16 طعنة في الظهر، فيما تم توجيه اللكمات الى رفيقه الآخر فضلا عن ضربه بواسطة (بلوكة) على الرأس".

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