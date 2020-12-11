الكربولي في يوم النصر.. نبارك النصر ونُذَكِّر بمأساتنا

2020/12/11 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الجمعة، اننا في يوم النصر على داعش نستذكر بطولات التحرير، ونستذكر معها مئات الالاف من المهجرين ومئات المدن والاحياء المدمرة والمحرمة على عودة اهلها.

وقال الكربولي في منشور على الفيس بوك، “في يوم النصر على داعش نستذكر بطولات التحرير، ونستذكر معهم الاف الضحايا الابرياء الذين مازال رفاتهم تحت الانقاض، ومئات الالاف من المهجرين ومئات المدن والاحياء المدمرة والمحرمة على عودة اهلها، ومعهم الآف الابرياء من المغيبين والمعتقلين الذين ظلمتهم الحكومة مرتين”.

واختتم الكربولي المنشور بوسم “نبارك النصر ونُذَكِّر بمأساتنا“.

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