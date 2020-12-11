صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى حكومة السليمانية

2020/12/11 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاحتجاجات، اليوم الجمعة، في

محافظة السليمانية بإقليم كردستان

العراق، فيما حدثت صدامات بين المحتجين

والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة

المحلية.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، إن

"القوات الأمن

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