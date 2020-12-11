تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

2020/12/11 | 20:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد,…

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة التركية، ” تم تسجيل 32106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 15977″.

وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا م ن حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.انتهى 25

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