الدولار الأمريكي يصعد عالمياً مع ضعف شهية المخاطرة

2020/12/11 | 20:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف شهية المخاطرة.

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