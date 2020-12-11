قبل ديربي مدريد.. زيدان يكشف أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري

2020/12/11 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إن جاره أتليتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

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