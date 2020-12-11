صالح يزور رئاسة الحشد ويبحث مع الفياض المستجدات الأمنية

2020/12/11 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئاسة هيأة الحشد الشعبي ببغداد.

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