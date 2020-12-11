التيار الصدري لوفد الإقليم: ثروات العراق هي ملك لجميع العراقيين بما في ذلك كردستان

2020/12/11 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وأكد نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان "ثروات العراق هي ملك لجميع العراقيين وبما في ذلك اقليم كردستان، وشدد على دعمه لمعالجة قانونية ودستورية للمشاكل العالقة بشكل يصب في مصلحة الجميع ويوفر العدالة".

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