تونس: عشر سنوات على 17 ديسمبر: بعض استنتاجات للمعنيين. (الجزء الثالث) - بشير الحامدي

2020/12/11 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي ـ 12 ـ اليسار له تايخ وهذا التاريخ بدأ منذ الثورة الفرنسية ومنذ ذلك التاريخ لم يكن هذا اليسار إلا صورة من مشروع آبائه المؤسسين الأولين.



قبل 1789 لم يكن في الفلسفة السياسية مصلح باسم اليسار فهذا المصطلح مصطلح برلماني لا غير وكل الحركات الجذرية والثورية لم تكن توصّف نفسها باليسارية من الفوضوية إلى الماركسية إلى الحركات العمالية النقابية في القرن التاسع عشر ولا حتى البلشفية أو التروتسكية أو الماو ......





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