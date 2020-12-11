إسرائيل والمغرب: هل انتصرت أطروحة الدغرني في المغرب؟ - عذري مازغ

2020/12/11 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ هل انتصرت أطروحة الدغرني في المغرب؟توفي الدغرني يوم 20 أكتوبر من هذه السنة ، غادرنا بصمت جميل ودون زوبعة "ادعوا لي بالشفاء فأنا طريح فراش.." نام إلى الأبد ومعه صرامته الوطنية في قضايا المغرب وبالتالي لم تأخذ منه المواقف المناهضة لآرائه أي أثر، أسس حزبا قوميا أمازيغيا انتزعت حكومة "الهجانة والتعمية" شرعية قيام ذلك الحزب بدواعي تافهة، لم يناوش ولم يحمل السلاح لفرض حزبه وتوجهاته، بل انسحب بصمت ول ......





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